Малый бизнес освободили от лишней отчетности

Госдума в третьем чтении приняла закон, по которому представители малого бизнеса будут сдавать в отчетные органы информацию по четкому перечню. Список отчетов утвердит правительство.
«Законопроектом предусматривается отмена сбора у субъектов малого предпринимательства иной отчетности, за исключением сведений, входящих в состав административных данных, и сведений, сбор которых прямо предусмотрен федеральными законами», — сказано в пояснительной записке.
Вести статистический учет МСП будет федеральный орган исполнительной власти. Предприниматели смогут представлять отчетность в информационной системе, которая работает по принципу «одного окна».
Доступ к личному кабинету предоставят через «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)» и Цифровую платформу МСП.РФ.
Предприниматели будут заверять документы усиленной квалифицированной электронной подписью.
Комментарии5
а Росстат чем не устраивал? теперь будут ещё одни дармоеды?
Полагаю, что дети-внуки (а, возможно, и правнуки) чиновников и депутатов в действующие структуры уже не помещаются, вот и приходится создавать новые "рабочие места"
Зашибись, кто не понимает
Вот это самый трэш для ИП. Многие до сих пор её не получают.
А я им говорила, говорила, говорила....)))