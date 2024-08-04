Каждый год в России будут выбирать столицу финансовой культуры

Документ содержит Положение о конкурсе, регламентирующее порядок его проведения.

Конкурс будут проводить ежегодно в целях выявления регионов, имеющих достижения в повышении финансовой грамотности и формировании финансовой культуры граждан и проекты по их повышению, планируемые к реализации в случае присвоения субъекту РФ статуса «Столица финансовой культуры».

Этот статус будут присваивать региону-победителю конкурса сроком на один календарный год.

В ходе отборочного этапа специальная комиссия рассмотрит заявки регионов. В нее войдут представители Минфина, Центробанка и других организаций, а ее сопредседатели — министр финансов и глава ЦБ.

Лучшие заявки попадут в финал, где регионы должны показать презентации новых образовательных проектов, которые планируют реализовать.