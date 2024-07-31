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Платежные системы

Россельхозбанк сообщил о восстановлении работы карт UnionPay за рубежом. Как они это сделали?

Позитивные новости для всех, кто платит за границей картами Union Pay Россельхозбанка: наличные можно не снимать, карты работают для оплат, сам банк публикует списки стран.

Россельхозбанк сообщил о восстановлении работы карт UnionPay за рубежом.

Cообщаетcя о проведении операций в 70 странах.

В середине июля банк сообщал, что с 19 июля 2024 года расчеты по картам платежной системы UnionPay, выпущенным Россельхозбанком, за рубежом будут приостановлены.

Тогда банк рекомендовал успеть снять наличные с карт UnionPay и напоминал о наличии суточных лимитов на снятие наличных.

Сейчас карты китайской платежной системы UnionPay в России выпускают:

До недавнего времени такие карты выпускал еще и Азиатско-Тихоокеанский банк, но сейчас нет точной информации о возможности выпуска таких карт в банке.

Публичных подробностей о том, как банку удалось решить проблему с работой карт, нет. Но кейс очень сильный в условиях санкций — восстановить работу Union Pay за границей не удавалось еще никому.

Забавно, что в телеграм-канале оптимистичная формулировка «продолжат работу» после публикации была изменена на «продолжаЮт работу».

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Россельхозбанк сообщил о восстановлении работы карт UnionPay за рубежом. Как они это сделали?

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