Россельхозбанк сообщил о восстановлении работы карт UnionPay за рубежом. Как они это сделали?

Россельхозбанк сообщил о восстановлении работы карт UnionPay за рубежом.
Cообщаетcя о проведении операций в 70 странах.
В середине июля банк сообщал, что с 19 июля 2024 года расчеты по картам платежной системы UnionPay, выпущенным Россельхозбанком, за рубежом будут приостановлены.
Тогда банк рекомендовал успеть снять наличные с карт UnionPay и напоминал о наличии суточных лимитов на снятие наличных.
Сейчас карты китайской платежной системы UnionPay в России выпускают:
Россельхозбанк (https://www.rshb.ru/natural/debetcards/unionpay-debit).
Газпромбанк (https://www.gazprombank.ru/personal/cards/?filter=travel).
Примсоцбанк (https://pskb.com/debit-cards/bank-card-unionpay/).
До недавнего времени такие карты выпускал еще и Азиатско-Тихоокеанский банк, но сейчас нет точной информации о возможности выпуска таких карт в банке.
Публичных подробностей о том, как банку удалось решить проблему с работой карт, нет. Но кейс очень сильный в условиях санкций — восстановить работу Union Pay за границей не удавалось еще никому.
Забавно, что в телеграм-канале оптимистичная формулировка «продолжат работу» после публикации была изменена на «продолжаЮт работу».
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