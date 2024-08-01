СПБ Биржа примет участие в экспериментальных торгах криптовалютой

Госдума в окончательном чтении приняла закон, который с 1 сентября 2024 года разрешит проводить внешнеторговые расчеты и биржевые торги криптовалютой. СПБ Биржа собирается принять участие в этом экспериментально-правовом режиме.
«СПБ Биржа планирует активно участвовать в экспериментально-правовом режиме по проведению биржевых торгов криптовалютой», — сказал представитель торговой площадки.
Председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков считает, что СПБ Биржа может переориентироваться на торговлю новыми инструментами: цифровыми финансовыми активами (ЦФА), криптовалютами и бумагами подсанкционных компаний.
Центробанк на базе Национальной платежной системы может создать электронную площадку для операций с цифровыми валютами.
В рамках ЭПР участники внешнеэкономической деятельности получат право проводить платежи по внешнеторговым контрактам в криптовалюте.
Начать дискуссию