СПБ Биржа примет участие в экспериментальных торгах криптовалютой

С 1 сентября 2024 года в рамках экспериментально-правового режима начнутся биржевые торги и внешнеторговые расчеты в криптовалюте.

Госдума в окончательном чтении приняла закон, который с 1 сентября 2024 года разрешит проводить внешнеторговые расчеты и биржевые торги криптовалютой. СПБ Биржа собирается принять участие в этом экспериментально-правовом режиме.

«СПБ Биржа планирует активно участвовать в экспериментально-правовом режиме по проведению биржевых торгов криптовалютой», — сказал представитель торговой площадки.

Председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков считает, что СПБ Биржа может переориентироваться на торговлю новыми инструментами: цифровыми финансовыми активами (ЦФА), криптовалютами и бумагами подсанкционных компаний.

Центробанк на базе Национальной платежной системы может создать электронную площадку для операций с цифровыми валютами.

В рамках ЭПР участники внешнеэкономической деятельности получат право проводить платежи по внешнеторговым контрактам в криптовалюте.