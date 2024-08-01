Кабмин расширит территорию опережающего развития «Забайкалье»

Премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление о расширении территории опережающего развития (ТОР) «Забайкалье».

Теперь в границы ТОР войдут участки, расположенные в Чите и Забайкальском районе, общей площадью более 70 га. Там продолжат строительство контейнерного терминала. В состав ТОР также войдет железнодорожная инфраструктура.

«Благодаря реализации указанных инвестиционных проектов появится около 160 рабочих мест. Кроме того, это позволит привлечь свыше 1,2 млрд рублей частных инвестиций», — сказано на сайте кабмина.

На новых участках создадут предприятие по производству нестандартных металлоконструкций и быстромонтируемый бетонный завод, а также построят гостинично-деловой комплекс «Читинский квартал».