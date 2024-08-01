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Особые экономические зоны (ОЭЗ), территории опережающего развития (ТОР), свободные экономические зоны (СЭЗ)

Кабмин расширит территорию опережающего развития «Забайкалье»

В новых границах продолжат строить контейнерный терминал, создадут предприятие по производству металлоконструкций и бетонный завод, а также гостинично-деловой комплекс.

Премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление о расширении территории опережающего развития (ТОР) «Забайкалье».

Теперь в границы ТОР войдут участки, расположенные в Чите и Забайкальском районе, общей площадью более 70 га. Там продолжат строительство контейнерного терминала. В состав ТОР также войдет железнодорожная инфраструктура.

«Благодаря реализации указанных инвестиционных проектов появится около 160 рабочих мест. Кроме того, это позволит привлечь свыше 1,2 млрд рублей частных инвестиций», — сказано на сайте кабмина.

На новых участках создадут предприятие по производству нестандартных металлоконструкций и быстромонтируемый бетонный завод, а также построят гостинично-деловой комплекс «Читинский квартал».

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