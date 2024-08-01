С 8 августа от многодетных семей будут принимать заявки на выплаты по погашению ипотеки

С 8 августа 2024 года многодетные семьи начнут получать адресную поддержку на погашение ипотеки.

Максимальный размер выплат достигает 450 тыс. рублей, а в отдельных регионах — 1 млн. Подать заявление можно на портале Госуслуг.

«ДОМ.РФ выступает оператором данной программы с 2019 года, почти за пять лет ее действия финансовую поддержку получили около 733 тыс. многодетных семей, в том числе более 91 тыс. семей полностью погасили ипотеку», — сказала управляющий директор ДОМ.РФ Светлана Некрасова.

Программа поддержки позволяет многодетным семьям получить единовременную помощь с погашением ипотечного кредита на приобретение или строительство жилья. Совокупный объем полученной поддержки составил 362 млрд рублей.