Смерть поручителя по налогам не означает прекращение поручительства и отсрочки, рассрочки

В письме от 03.07.2024 № КЧ-4-8/7504@ рассмотрена ситуация, когда до исполнения обязательств должника по решению об отсрочке, рассрочке может наступить смерть поручителя, ликвидация, банкротство и т. п.

ФНС считает, что налоговым органам, принявшим решение о переносе срока уплаты налоговых обязательств, при выявлении риска утраты поручительства необходимо оценить:

оставшуюся сумму обязательства, исполнение которого обеспечено поручительством;

платежную дисциплину по исполнению условий отсрочки, рассрочки.

Если налоговая считает, что есть риск неисполнения оставшейся суммы обязательств, предпринять меры по замене поручительства.

Смерть поручителя либо объявление его умершим не означает прекращение поручительства. Обязательства по договору переходят к наследникам. Это следует из положений ГК и выводов Верховного Суда.

При замене поручителя налоговая проводит анализ его финансового состояния. И при неудовлетворительном результате направит налогоплательщику не позднее 2 рабочих дней уведомление о нарушении условий предоставления отсрочки, рассрочки. В нем же она установит срок для устранения нарушения.

Если по истечении установленного срока замена поручителя (или поручительства иным способом обеспечения) не произошла, решение об отсрочке, рассрочке досрочно прекратят не позднее следующего рабочего дня после истечения срока.

Решение о досрочном прекращении отсрочки, рассрочки направят заинтересованному лицу в течение 5 рабочих дней со дня его принятия.