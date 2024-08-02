Совет Федерации: цены на авиабилеты нужно регулировать

Комитет Совета Федерации по экономической политике рекомендовал кабмину заняться регулированием цен на авиабилеты. Процедура формирования тарифов должна быть прозрачной, а также следует установить барьер в 20% от себестоимости при формировании цены.

Кроме того, на законодательном уровне установят скидки в размере 50% на перелет детей в возрасте от 2 до 12 лет. Об этом пишут «Известия».

«Обоснованное недовольство граждан вызывает и фактическое игнорирование авиакомпаниями норм о предоставлении 50-процентной скидки на перевозку детей от 2 до 12 лет», — сказал глава комитета Андрей Кутепов.

В 2024 году цены на авиабилеты растут на 9-22%. Средняя стоимость полета по России в экономклассе подорожала на 17%.