Сервис ФНС предоставил больше 97 тысяч копий учредительных документов

Сервис «Предоставление копий учредительных документов» работает уже четыре месяца. За это время пользователи запросили свыше 97 тыс. электронных копий.

«Копии учредительных документов подписываются усиленной квалифицированной электронной подписью налогового органа. Это подтверждает их подлинность, что также является важным инструментом ведения бизнеса и помогает поддерживать прозрачные отношения с контрагентами», — сказано на сайте ФНС.

Копии можно получить бесплатно. Сервис позволяет сэкономить средства на получение учредительных документов, а также упрощает способ их получения.

Чтобы воспользоваться услугой, достаточно пройти авторизацию в ЕСИА.