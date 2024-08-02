В России легализовали майнинг криптовалют

Совет Федерации одобрил закон о майнинге криптовалют. Этой деятельностью смогут заниматься юридические лица и индивидуальные предприниматели, которых внесли в реестр Минцифры.

Физические лица, не зарегистрированные в качестве ИП, могут майнить криптовалюту без включения в реестр. Однако им нужно соблюдать лимиты по потреблению электроэнергии.

Из текста закона убрали запрет на организацию обращения цифровой валюты на территории РФ, но добавили пункт, который не позволяет рекламировать криптовалюту неограниченному кругу лиц.

Майнингом не смогут заниматься: ИП с неснятой или непогашенной судимостью за экономические преступления;

кто включен в список террористов и экстремистов. Таких аффилированных лиц не должно быть в составе юридических лиц.

Кроме того, майнить криптовалюту нельзя компаниям и ИП, которые занимаются деятельностью по передаче электроэнергии или оперативно-диспетчерским управлением в электроэнергетике.

О результатах майнинга цифровой валюты участники рынка будут отчитываться в уполномоченный правительством орган, который передаст сведения Центробанку и в Росфинмониторинг. В частности, нужно указывать адреса-идентификаторы добытой криптовалюты.

Закон вступит в силу через 10 дней после публикации, а большинство норм начнут действовать с 1 ноября 2024 года.