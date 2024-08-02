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Налоги, взносы, пошлины

Саморегулируемые организации смогут платить налоги за счет средств компенсационных фондов

СРО на УСН разрешили платить налог за счет денег из компенсационных фондов. Уплатить можно налоги с доходов от инвестирования или размещения средств в банках.

Уполномоченным банкам разрешили использовать средства из компенсационных фондов саморегулируемых организаций (СРО) для уплаты налога. Такой закон одобрил Совет Федерации.

«Предложенные изменения позволят снизить финансовую нагрузку на саморегулируемые организации и их членов, что станет действенной мерой поддержки в период преодоления кризисных явлений

СРО на упрощенной системе налогообложения могут платить налог с доходов, полученных от размещения средств компенсационных фондов в кредитных организациях или от инвестирования в иные финансовые активы.

Наталия Лукина
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