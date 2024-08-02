Саморегулируемые организации смогут платить налоги за счет средств компенсационных фондов

Уполномоченным банкам разрешили использовать средства из компенсационных фондов саморегулируемых организаций (СРО) для уплаты налога. Такой закон одобрил Совет Федерации.

«Предложенные изменения позволят снизить финансовую нагрузку на саморегулируемые организации и их членов, что станет действенной мерой поддержки в период преодоления кризисных явлений

СРО на упрощенной системе налогообложения могут платить налог с доходов, полученных от размещения средств компенсационных фондов в кредитных организациях или от инвестирования в иные финансовые активы.