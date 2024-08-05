С 12 августа стандарты бухучета для госфинансов будут готовить по новой программе

Перенести у ряда стандартов сроки представления их проекта на экспертизу и предполагаемый срок подписания, но сохранить дату вступления в силу. Например, стандарт по единому плану счетов хотели утвердить в марте 2024, а теперь это июль текущего года. Но начало его применения — все равно январь 2026 года.