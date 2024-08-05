С 12 августа стандарты бухучета для госфинансов будут готовить по новой программе

Это закрепил приказ Минфина от 06.05.2024 г. № 61н.
Дело в том, что им была утверждена новая программа на 2024-2027 гг. Согласно ей, Минфин планирует, в частности:
Перенести у ряда стандартов сроки представления их проекта на экспертизу и предполагаемый срок подписания, но сохранить дату вступления в силу. Например, стандарт по единому плану счетов хотели утвердить в марте 2024, а теперь это июль текущего года. Но начало его применения — все равно январь 2026 года.
Признать утратившим силу с января 2026 года СГС «Учет операций системы казначейских платежей».
Поправить стандарты по отчету о движении денежных средств, бюджетной информации в финансовой отчетности.
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