ФНС запустит информационную кампанию по всем изменениям 2025 года

Глава ФНС Даниил Егоров на встрече с премьер-министром Михаилом Мишустиным заявил, что ведомство готовит информационную кампанию, которая объяснит все изменения в налоговой системе.

«Мы отдельно прорабатываем это с разработчиками учетных систем, для того чтобы все у плательщиков было в интуитивном доступе для обслуживания тех изменений, которые вступят с 1 января 2025 года. И естественно, мы будем как проводить общую информационную кампанию, так и отдельно каждому налогоплательщику, которого касаются такие изменения, будем давать рекомендации, как вести учет», — сказал Егоров.

Также глава ФНС добавил, что налоговая амнистия за дробление бизнеса вступила в силу с 12 июля 2024 года. Ее будут предоставлять без отдельных заявлений от налогоплательщиков. Достаточно с 1 января 2025 года работать вбелую. Если ФНС увидит какие-либо нарушения, то можно будет внести уточнения за 2024 год. И тогда амнистия также будет работать.

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