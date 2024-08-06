Обновят правила отчетности для с/х кредитного потребкооператива

Отчет о деятельности дополнят данными:

о суммах задолженности по основному долгу по предоставленным займам, просроченной задолженности и денежных средств в кассе в разрезе обособленных подразделений СКПК;

суммах задолженности по договорам займа, списанной с баланса;

размере резерва по сомнительным долгам.

Есть и другие коррективы.

Это следует из проекта Указания ЦБ «О формах, сроках и порядке составления и представления в Банк России отчетности и иных документов и информации сельскохозяйственного кредитного потребительского кооператива…».

Планируемый срок вступления в силу — с 1 января 2025 года.