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Отчетность

Обновят правила отчетности для с/х кредитного потребкооператива

ЦБ разработал новые правила отчетности для сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативов (СКПК).

Отчет о деятельности дополнят данными:

  • о суммах задолженности по основному долгу по предоставленным займам, просроченной задолженности и денежных средств в кассе в разрезе обособленных подразделений СКПК;

  • суммах задолженности по договорам займа, списанной с баланса;

  • размере резерва по сомнительным долгам.

Есть и другие коррективы.

Это следует из проекта Указания ЦБ «О формах, сроках и порядке составления и представления в Банк России отчетности и иных документов и информации сельскохозяйственного кредитного потребительского кооператива…».

Планируемый срок вступления в силу — с 1 января 2025 года.

Наталия Лукина
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