Сервис по онлайн регистрации бизнеса начнет работать в полную силу в сентябре

Электронный сервис ФНС по регистрации бизнеса онлайн запустят в промышленном масштабе в сентябре 2024 года.

«Теперь это не просто услуга по регистрации. Теперь это комплексная услуга, в которую входят и регистрация, и автоматом выбор налогового режима, и получение электронной подписи, и, более того, сразу открытие счета в банке. Через нас это идет автоматически. И все это происходит за один день», — сказал глава ФНС Даниил Егоров.

Кроме того, к сервису подключили возможность использовать биометрические данные при регистрации своего дела.

Пилотный проект по удаленной регистрации бизнеса запустили в марте 2024 года. В эксперименте приняли участие четыре крупнейших банка. За это время участники провели уже несколько тысяч регистраций.