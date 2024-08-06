Корпорация МСП запустила тренинги для предпринимателей из новых регионов

Начинающим и действующим предпринимателям ЛНР, ДНР и Запорожской области будут доступны обучающие программы Корпорации МСП.

Программы помогут предпринимателям открыть свое дело, определить современные направления, применять удобные цифровые инструменты, а также узнать о действующих мерах поддержки малого и среднего бизнеса.

«Обучающие программы Корпорации МСП проводятся по всей стране. С момента запуска проведено около 9 тыс. тренингов. Обучение прошли свыше 175 тыс. потенциальных и действующих предпринимателей», — сказал генеральный директор Корпорации МСП Александр Исаевич.

Преподаватели ведут обучение на практических материалах, а сервис «Бизнес-тренажер» позволяет погрузить участников в различные ситуации, с которыми придется столкнуться бизнесменам в повседневной практике.