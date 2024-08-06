На «Клерке» пройдут технические работы в 20:00

Сегодня в районе 20:00 мск на сайте «Клерка» пройдут технические работы. Они займут немного времени — всего 5-10 минут.

Наши специалисты подготовили несколько внутренних изменений, чтобы сделать ресурс быстрее и удобнее для пользователей.