На «Клерке» пройдут технические работы в 20:00

Сегодня в районе 20:00 мск на сайте «Клерка» пройдут технические работы. Они займут немного времени — всего 5-10 минут.
Наши специалисты подготовили несколько внутренних изменений, чтобы сделать ресурс быстрее и удобнее для пользователей.
Сегодня в районе 20:00 мск на сайте «Клерка» пройдут технические работы. Они займут немного времени — всего 5-10 минут.
Наши специалисты подготовили несколько внутренних изменений, чтобы сделать ресурс быстрее и удобнее для пользователей.
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