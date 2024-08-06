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На «Клерке» пройдут технические работы в 20:00

Специалисты ИТ и технической поддержки в течение 10 минут проведут нужны работы, и сайт будет снова доступен для пользователей.

Сегодня в районе 20:00 мск на сайте «Клерка» пройдут технические работы. Они займут немного времени — всего 5-10 минут.

Наши специалисты подготовили несколько внутренних изменений, чтобы сделать ресурс быстрее и удобнее для пользователей.

Наталия Лукина
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