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Земельный налог у организаций

Правила перерасчета земельного налога разные для физлиц и организаций

Перерасчет земельного налога происходит не более чем за 3 года, предшествующих календарному году направления налогового уведомления.

При этом перерасчет не делают, если он – на увеличение налога.

Но эта норма касается только налогов, которые ФНС начисляет в налоговом уведомлении — то есть имущественных налогов физлиц.

Организации сами исчисляют земельный налог. Поэтому данная норма про перерасчет налога их не касается. Ведь им не присылают налоговое уведомление.

Такое разъяснение дает Минфин в письме от 26.03.2024 № 03-05-05-02/27177.

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