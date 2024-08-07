Правила перерасчета земельного налога разные для физлиц и организаций

При этом перерасчет не делают, если он – на увеличение налога.

Но эта норма касается только налогов, которые ФНС начисляет в налоговом уведомлении — то есть имущественных налогов физлиц.

Организации сами исчисляют земельный налог. Поэтому данная норма про перерасчет налога их не касается. Ведь им не присылают налоговое уведомление.

Такое разъяснение дает Минфин в письме от 26.03.2024 № 03-05-05-02/27177.