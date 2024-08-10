В России появится отдельный стандарт для туристов из Китая — China Friendly

Гости из Китая — самая многочисленная группа туристов, которые приезжают отдыхать в Россию.

Поэтому появилась необходимость в стандарте China Friendly, который сделает пребывание китайских путешественников в нашей стране максимально комфортным, объясняет Роскачество.

В мае 2024 года Роскачество заключило соглашение с разработчиками стандарта — ассоциацией международного сотрудничества «Мир без границ» — о совместной работе по стандарту.

Прошедшие сертификацию организации получат специальный знак China Friendly. Также информация о прошедших сертификацию предприятиях будет включена в реестр Росаккредитации и базы данных турагрегаторов.

По инициативе Роскачества данный стандарт могут перевести в статус Национального стандарта РФ — ГОСТа.

Сертификацией занимается действующий на базе Центра компетенций в сфере туризма орган «Роскачество — Туризм». Он аккредитован Росаккредитацией и будет проводить оценку объектов на соответствие требованиям данного стандарта.