Компания из нового региона не может сдать уточненный РСВ за 2022 год

Но в новых регионах НК РФ действует только с 1 января 2023 года.

Таким образом, РСВ за периоды до 2023 года не могут быть представлены плательщиками страховых взносов в ИФНС в ДНР.

Об этом сообщает Минфин в письме от 28.03.2024 № БС-4-11/3566@.