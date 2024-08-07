Госдума хочет ограничить наценку на школьные товары

Глава комитета Госдумы по защите семьи Нина Останина предложила премьер-министру Михаилу Мишустину установить максимально допустимый уровень цен на товары для школы. Многодетным семьям, участникам СВО и родителям детей-инвалидов выделят субсидии на покупку этой продукции.

«При этом полагаем возможным предложить проработать вопрос об установлении предельного максимального уровня цен на школьные товары, особенно в период с 1 августа до 1 ноября», — говорится в обращении.

Кроме того, правительство попросили повысить ставки ввозных пошлин в отношении школьных товаров из недружественных стран, если их производство уже налажено в России.