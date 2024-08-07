СБП Биржа запустит утренние торги ценными бумагами

С 8 августа 2024 года СБП Биржа будет проводить утреннюю дополнительную торговую сессию ценными бумагами некоторых российских компаний.

Торги продлятся с 7:00 до 10:00 мск. В них могут принимать участие все участники.

«В утреннюю дополнительную сессию в Режиме основных торгов будут торговаться ценные бумаги 10 российских компаний, в дальнейшем список планируется расширять», — сказано на сайте торговой площадки.

В списке ценные бумаги Газпрома, Лукойла, Новатэка, АФК «Системы», Сбера, СПБ Биржи, Сургутнефтегаза и других эмитентов.

Решение об увеличении торговой сессии приняли по запросам участников торгов и их клиентов.