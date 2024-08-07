Малый и средний бизнес получил 4,3 млрд рублей на фондовом рынке

С начала 2024 года представители малого и среднего бизнеса получили 4,3 млрд рублей за счет выпуска биржевых облигаций. Выйти на рынок предприниматели смогли при участии МСП Банка. Совокупный объем поддержки превысил 1 млрд рублей.

«По нашим оценкам, порядка 80% малых и средних компаний разместили облигации в «Секторе Роста» Московской Биржи в 2024 году при поддержке МСП Банка. Выход на фондовый рынок на сегодняшний день может быть для бизнеса эффективным альтернативным способом привлечения финансирования в свои проекты», — сказал генеральный директор Корпорации МСП, председатель наблюдательного совета МСП Банка Александр Исаевич.

Например, при поддержке МСП Банка челябинское предприятие «С-Принт» разместило облигации и привлекло 100 млн рублей на запуск проектов для новых клиентов. Компания «Селлер» выпустила ценные бумаги на 500 млн рублей, а «Моторные Технологии» — на 220 млн.