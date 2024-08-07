Маткапитал можно тратить на студенческое общение

Причем студентом необязательно должен быть именно тот ребенок, на которого выдали сертификат. Это могут быть его старшие братья и сестры — сразу несколько.

Главное, чтобы ему самому уже исполнилось 3 года, а старшим детям еще не было 25 лет.

Чтобы оплатить общежитие маткапиталом, нужно подать заявление одним из трех способов:

на Госуслугах;

в МФЦ;

через клиентскую службу СФР.

Из документов понадобятся:

договор найма, где указаны сумма и сроки оплаты общежития, а также есть отметка, что проживание будет оплачено маткапиталом;

справка из колледжа или вуза о том, что студент живет в общежитии.

Такие разъяснения приводит правительственный телеграм-канал Объясняем.рф.