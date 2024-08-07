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Социальные пособия

Маткапитал можно тратить на студенческое общение

Материнским капиталом можно оплатить не только образование ребенка, но и место в общежитии при вузе или колледже на время учебы.

Причем студентом необязательно должен быть именно тот ребенок, на которого выдали сертификат. Это могут быть его старшие братья и сестры — сразу несколько.

Главное, чтобы ему самому уже исполнилось 3 года, а старшим детям еще не было 25 лет.

Чтобы оплатить общежитие маткапиталом, нужно подать заявление одним из трех способов:

  • на Госуслугах;

  • в МФЦ;

  • через клиентскую службу СФР.

Из документов понадобятся:

  • договор найма, где указаны сумма и сроки оплаты общежития, а также есть отметка, что проживание будет оплачено маткапиталом;

  • справка из колледжа или вуза о том, что студент живет в общежитии.

Такие разъяснения приводит правительственный телеграм-канал Объясняем.рф.

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