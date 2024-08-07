Маткапитал можно тратить на студенческое общение

Причем студентом необязательно должен быть именно тот ребенок, на которого выдали сертификат. Это могут быть его старшие братья и сестры — сразу несколько.
Главное, чтобы ему самому уже исполнилось 3 года, а старшим детям еще не было 25 лет.
Чтобы оплатить общежитие маткапиталом, нужно подать заявление одним из трех способов:
на Госуслугах;
в МФЦ;
через клиентскую службу СФР.
Из документов понадобятся:
договор найма, где указаны сумма и сроки оплаты общежития, а также есть отметка, что проживание будет оплачено маткапиталом;
справка из колледжа или вуза о том, что студент живет в общежитии.
Такие разъяснения приводит правительственный телеграм-канал Объясняем.рф.
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