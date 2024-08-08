Италия и Швейцария задумались над повышением налогов для сверхбогатых

Кабинет министров премьер-министра Италии Джорджи Мелони в среду, 7 августа, удвоил единый налог на зарубежные доходы новых резидентов, что стало ударом для богатых экспатов, стремящихся избежать более высоких налогов в других странах Европы.

Благодаря так называемой “футбольной” налоговой схеме, введенной в Италии в 2017 году, страна стала популярным местом для проживания сверхбогатых людей. Она позволяла новым резидентам, а также гражданам Италии, прожившим за рубежом девять из 10 последних лет, платить фиксированный налог в размере 100 тысяч евро на любой иностранный доход или активы в течение 15 лет. В рамках этой схемы Италия привлекла множество состоятельных людей, включая известных футболистов (например — Криштиану Роналду), предпринимателей и финансистов (всего более 2,7 тысяч мультимиллионеров, по данным Financial Times). Теперь налог для них будет составлять 200 тысяч евро.

Также в сторону повышения налогов задумалась и Швейцария, где проживают 22 из 500 самых богатых людей мира. Согласно информации Bloomberg, c соответствующей инициативой вышло молодежное крыло социал-демократов — Juso, которое предложило за счет налога на наследство финансировать меры, направленные на смягчение последствий изменения климата. Предложение Juso — взимать половину передаваемого богатства, превышающего 50 млн франков ($59 млн), будет вынесено на национальное голосование, которое ожидается примерно через два года.