900 тысяч человек принимают участие в программе долгосрочных сбережений

Из запланированных 250 млрд рублей россияне вложили 46 млрд по договорам с негосударственными пенсионными фондами в рамках программы долгосрочных сбережений.

Программа долгосрочных сбережений (ПДС) действует с января 2024 года. За это время россияне заключили 900 тыс. договоров и вложили 46 млрд рублей. Президент Владимир Путин дал поручение до конца года по ПДС привлечь не меньше 250 млрд рублей.

Согласно опросу Минфина и Национальной ассоциации негосударственных пенсионных фондов, принять участие в ПДС готов каждый седьмой житель страны. Главные особенности программы — возможность перевести «замороженные» пенсионные накопления и получить государственное софинансирование. Об этом пишут «Известия».

«Пик спроса на ПДС в этом году придется на осень. Ожидаем, что до конца года только в СберНПФ россияне заключат еще порядка 650 тыс. договоров», — сообщил Руслан Вестеровский из Сбербанка.

Для участия в ПДС нужно заключить договор с негосударственным пенсионным фондом и делать взносы на свой счет. Туда же можно перенести пенсионные накопления с 2002 по 2014 годы. В зависимости от суммы пополнения участники могут получить налоговый вычет до 52 тыс. рублей в год.

Софинансирование вложений будет действовать в течение 10 лет. От государства можно получить до 36 тыс. рублей — в зависимости от уровня доходов. Дополнительный доход предусмотрен, если за 12 месяцев сумма взносов была не меньше 2 000 рублей.

Основное ограничение в рамках программы долгосрочных сбережений — в течение 15 лет нельзя снимать средства со счета. Хотя это возможно без потери условий только при особых жизненных ситуациях. Например, когда средства нужны на срочную операцию.

«Горизонт планирования многих граждан может быть существенно меньше, чем 15 лет, а возможности сберегать, особенно в группе тех, кому полагается 100% софинансирования (граждане со среднемесячным доходом до 80 тыс. рублей), могут быть ограничены», — сказала старший директор группы суверенных и региональных рейтингов АКРА Елена Анисимова.

В случае досрочного расторжения договора участник получит только собственные средства без софинансирования от государства и без прибыли от вложений. Если за это время были получены налоговые вычеты, то их придется вернуть.