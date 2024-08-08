Налоговую амнистию за дробление бизнеса будут предоставлять автоматически

ФНС увидит компании, которые решили работать вбелую, и автоматически даст бизнесу налоговую амнистию на три года.

Глава ФНС Даниил Егоров на встрече с премьер-министром Михаилом Мишустиным объяснил, как будет работать механизм налоговой амнистии за искусственное дробление бизнеса. Несмотря на то, что законопроект с изменениями налоговой системы вступит в силу с 1 января 2025 года, ФНС по просьбе бизнеса запустила амнистию уже с 12 июля 2024 года.

«Все, что нужно сделать тем, кто считает возможным и работает вбелую, с 1 января 2025 года работать в том режиме, в котором он и должен работать. Это автоматически включает амнистию на три года», — сказал Егоров.

Если ФНС увидит какие-либо нарушения, можно будет внести уточнения за 2024 год. И тогда амнистия также будет работать.

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