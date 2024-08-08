В свободной экономической зоне Запорожской области хотят работать 124 компании

Власти уже заключили с предпринимателями из сферы сельского хозяйства 24 инвестиционных соглашения на сумму 3 млрд рублей.

124 компании подали заявки на вступление в свободную экономическую зону (СЭЗ) Запорожской области. С предприятиями уже заключено 24 инвестиционных соглашения. Организации создадут около 2,5 тыс. новых рабочих мест.

«СЭЗ дает ряд преференций — налоговых, субсидирование, дотации тем, кто вкладывает средства в развитие производства на территории области. У нас уже 124 заявки. Реально заключено нами 24 уже инвестиционных соглашения на сумму порядка 3 млрд рублей», — сказал и.о. заместителя председателя правительства региона по экономике Юрий Гуськов.

Большинство предпринимателей, которые собираются работать в СЭЗ, занимаются сельским хозяйством, выращивают пшеницу, подсолнечник и рапс.