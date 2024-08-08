Соцфонд проиндексирует пенсии в два этапа

Выплаты работающим пенсионерам будут индексировать в феврале и в апреле, начиная с 2025 года.

С 2025 года индексацию страховых пенсий работающим пенсионерам будут проводить в два этапа — в феврале и апреле.

«Закон об индексации пенсий работающим пенсионерам вступит в силу с 1 января 2025 года. Но непосредственно сама индексация состоится на месяц позже – с 1 февраля 2025 года, и далее ежегодно», — сказано на сайте Социального фонда.

В феврале пенсии увеличат с учетом индекса роста потребительских цен за прошлый год. Индексация затронет и страховую, и фиксированную часть выплат.

В апреле страховые пенсии вырастут в зависимости от увеличения доходов Соцфонда. Такие выплаты формируются за счет индивидуального пенсионного коэффициента.