Кабмин создаст программу для улучшения жилищных условий без ипотеки

Премьер-министр Михаил Мишустин поручил Минстрою, Минтруду и Минфину разработать неипотечные инструменты для улучшения жилищных условий молодых семей и родителей с детьми.

До 1 сентября правительству предстоит завершить подготовку нового национального проекта «Семья». Он предусматривает целостную систему поддержки россиян при рождении ребенка и на всех этапах его взросления.

«Поддержка граждан, которые воспитывают детей, забота о подрастающем поколении и людях старшего возраста – это приоритет деятельности Правительства. И все аспекты такой масштабной, комплексной работы должны быть учтены при подготовке национального проекта и федеральных проектов, которые в него войдут», — сказал Мишустин.

Особое внимание уделят многодетным семьям и представителям старшего поколения. Пожилых людей будут вовлекать в культурные, досуговые и просветительские мероприятия. Предложения войдут в программу «Активное долголетие».