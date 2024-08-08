Как бухгалтеру уплачивать фиксированные взносы в 2025 году

В следующем году изменится не только размер, но и срок уплаты страховых взносов.

Закон с масштабными поправками в НК одобрен Советом Федерации и на днях будет подписан Президентом Владимиром Путиным.

Смотрите в нашей таблице размер фиксированных взносов в 2025-2027 годах и для сравнения – в 2024 году.

2024 2025 2026 2027 Взнос в совокупном фиксированном размере 49 500 53 658 57 390 61 154 Взносы 1% 1% с дохода свыше 300 000, но не более 277 571 1% с дохода свыше 300 000, но не более 300 888 1% с дохода свыше 300 000, но не более 321 818 1% с дохода свыше 300 000, но не более 342 923

Кроме того, меняют срок уплаты фиксированных взносов. Сейчас он 31 декабря. Будет 28 декабря.

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