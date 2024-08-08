ВТБ запустит ипотеку в новых регионах

Подать заявку на ипотеку можно через партнеров банка, на сайте или в офисах ВТБ.

С 8 августа 2024 года ВТБ начинает выдавать ипотеку на покупку жилья в Донецкой и Луганской народных республиках, а также в Запорожской и Херсонской областях.

Клиенты банка смогут приобрести квартиры, студии и апартаменты на первичном и вторичном рынках по базовым условиям. Об этом пишет Frank media со ссылкой на сообщение банка.

«На первом этапе жилищные кредиты будут доступны в рамках базовых ипотечных программ ВТБ, а до конца года мы присоединимся к льготной программе со ставкой 2%», — сказал управляющий ВТБ в Луганской и Донецкой народных республиках Виктор Шип.

В июне 2024 года ипотеку в ДНР и ЛНР запустил Сбербанк.