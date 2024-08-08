С 1 сентября можно проводить внешнеторговые расчеты в криптовалюте

Криптовалюта будет использоваться в качестве средства платежа во внешнеторговой деятельности.

Владимир Путин подписал закон, который позволит с 1 сентября 2024 года осуществлять трансграничные расчеты и вести биржевые торги цифровой валютой.

Экспериментально-правовой режим позволит Центробанку вести мониторинг сделок с криптовалютой, а также следить за рисками легализации преступных доходов и финансирования терроризма. Если противоправные действия будут замечены, регулятор в течение 10 дней обязан передать информацию в ФСБ и Росфинмониторинг.

Также ЦБ создаст электронную платформу для операций с цифровыми валютами. Она будет работать на базе Национальный платежной системы.