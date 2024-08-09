Новый закон упростил процедуру внесудебного банкротства физлиц

Закон от 08.08.2024 № 227-ФЗ, в частности, уточнил правила взаимодействия оператора Единого федерального реестра сведений о банкротстве (ЕФРСБ) с госорганами и организациями. Это нужно для подтверждения обстоятельств, при наличии которых гражданин вправе обратиться с заявлением о признании себя банкротом во внесудебном порядке.
При подаче человеком заявления о признании его банкротом во внесудебном порядке МФЦ будет включать в ЕФРСБ также реквизиты документа, удостоверяющего его личность. Они не будут размещаться в открытом доступе в интернете.
Это позволит достовернее идентифицировать граждан в рамках межведомственного информационного взаимодействия в целях проверки соответствия заявителя условиям для внесудебного банкротства.
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Уточнена процедура обмена информацией между оператором ЕФРСБ, Службой судебных приставов (ФССП), СФР, ФНС и кредитными организациями.
Уточнено включение в ЕФРСБ сведений арбитражными управляющими.
В итоге заявителю больше не придется самостоятельно заниматься сбором основных документов.
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