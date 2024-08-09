Внесены изменения, касающиеся обработки обезличенных персональных данных

Для повышения эффективности государственного и муниципального управления предусмотрено предоставление персональных данных, полученных в результате их обезличивания, в определяемую Правительством государственную информационную систему Минцифры.
Наряду с этим установлены:
особенности обработки персданных, полученных в результате обезличивания, при формировании составов данных и предоставления доступа к ним;
перечень пользователей госинформсистемы Минцифры;
требования к ним.
Новые подходы закрепил федеральный закон от 08.08.2024 № 233-ФЗ.
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