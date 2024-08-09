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Защита персональных данных

Внесены изменения, касающиеся обработки обезличенных персональных данных

Президент 8 августа подписал изменения в федеральный закон «О персональных данных» и ФЗ об эксперименте по установлению специального регулирования в целях создания необходимых условий для разработки и внедрения технологий искусственного интеллекта в Москве.

Для повышения эффективности государственного и муниципального управления предусмотрено предоставление персональных данных, полученных в результате их обезличивания, в определяемую Правительством государственную информационную систему Минцифры.

Наряду с этим установлены:

  • особенности обработки персданных, полученных в результате обезличивания, при формировании составов данных и предоставления доступа к ним;

  • перечень пользователей госинформсистемы Минцифры;

  • требования к ним.

Новые подходы закрепил федеральный закон от 08.08.2024 № 233-ФЗ.

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