Внесены изменения, касающиеся обработки обезличенных персональных данных

Президент 8 августа подписал изменения в федеральный закон «О персональных данных» и ФЗ об эксперименте по установлению специального регулирования в целях создания необходимых условий для разработки и внедрения технологий искусственного интеллекта в Москве.