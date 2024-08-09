Путин разрешил сотрудникам органов принудительного исполнения применять физическую силу, спецсредства и огнестрельное оружие

Президент подписал закон с изменениями в ФЗ «Об органах принудительного исполнения РФ».

Федеральный закон от 08.08.2024 № 239-ФЗ наделил всех сотрудников органов принудительного исполнения полномочиями по применению физической силы, специальных средств и огнестрельного оружия.

В настоящее время ими обладают только судебные приставы — при обеспечении установленного порядка деятельности судов.

Кроме того, урегулирована реализация данных полномочий. В частности, предусмотрены гарантии личной безопасности вооруженного сотрудника органов принудительного исполнения.

Одновременно установлены основания для использования органами принудительного исполнения технических средств, средств аудио-, фото- и видеофиксации.