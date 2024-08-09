Срок оплаты скоропортящихся продуктов сократили до четырех дней

Магазинам сократили срок оплаты продуктов с восьми до четырех рабочих дней.

Владимир Путин подписал закон, по которому торговые сети в два раза сократят срок оплаты скоропортящихся товаров.

Теперь оплатить поставку нужно в течение четырех рабочих дней. Это позволит поддержать производителей продовольственных товаров и преодолеть волатильность условий ведения бизнеса (рост себестоимости и кассовые разрывы).

Раньше магазины должны были провести оплату производителям не позднее восьми рабочих дней со дня отгрузки продуктов со сроком годности до пяти дней.

Закон вступит в силу с 1 марта 2025 года.