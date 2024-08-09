Повысили штрафы за сокрытие или искажение экологической информации

В КоАП теперь установлена повышенная административная ответственность за повторное сокрытие или искажение экологической информации.

8 августа Владимир Путин подписал Федеральный закон от 08.08.2024 № 242-ФЗ с соответствующими изменениями в КоАП.

Дела об административных правонарушениях в области охраны окружающей среды, предусмотренных ст. 8.5.1, 8.41 и 8.41.1 КоАП, могут быть возбуждены без проведения контрольных (надзорных) мероприятий в случаях. Условие — если в материалах, имеющихся или поступивших в орган государственного экологического надзора, есть достаточные данные, указывающие на наличие события административного правонарушения.

Это следующие составы: