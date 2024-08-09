Коллеги спорят, что лучше – аутсорс или штатный бухгалтер

Компания передала ведение бухгалтерского и налогового учета на аутсорс. И в итоге регулярно получает требования, штрафы и блокировку счета за отрицательное сальдо ЕНС.

И при этом аутсорсеры отказываются предоставлять какие-либо отчеты о своей работе.

Такой историей поделилась наша подписчица в telegram-канале «Красный уголок бухгалтера».

Участники обсуждения поясняют, что отчет аутсорсинговой фирмы о проделанной работе должен быть прописан в договоре. Если этого пункта там нет, то с них и взятки гладки. Требования приходят всем, и это не вина аутсорсеров. Отрицательное сальдо – результат неуплаты налогов, которые должна платить сама компания.

Между тем многие коллеги советуют принять бухгалтера в штат, а от аутсорса отказаться.

«Это неправильные пчелы и они делают неправильный мед», – пишут в комментариях.

Однако есть и те, кто считает, что именно за аутсорсом будущее. Есть мнение, что рано или поздно все бухгалтеры будут работать в аутсорсинговых компаниях.

В данной ситуации возможна либо некачественная работа аутсорсеров, либо отсутствие обратной связи между заказчиком и исполнителем.