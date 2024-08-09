Коллеги спорят, что лучше – аутсорс или штатный бухгалтер

И при этом аутсорсеры отказываются предоставлять какие-либо отчеты о своей работе.
Такой историей поделилась наша подписчица в telegram-канале «Красный уголок бухгалтера».
Участники обсуждения поясняют, что отчет аутсорсинговой фирмы о проделанной работе должен быть прописан в договоре. Если этого пункта там нет, то с них и взятки гладки. Требования приходят всем, и это не вина аутсорсеров. Отрицательное сальдо – результат неуплаты налогов, которые должна платить сама компания.
Между тем многие коллеги советуют принять бухгалтера в штат, а от аутсорса отказаться.
«Это неправильные пчелы и они делают неправильный мед», – пишут в комментариях.
Однако есть и те, кто считает, что именно за аутсорсом будущее. Есть мнение, что рано или поздно все бухгалтеры будут работать в аутсорсинговых компаниях.
В данной ситуации возможна либо некачественная работа аутсорсеров, либо отсутствие обратной связи между заказчиком и исполнителем.
Комментарии1
Все зависит от самого бухгалтера. Приходилось приводить в порядок компанию, которая приходила в аутсорс после штатного бухгалтера.