Новый закон уточнил нормы КоАП о конфискации

Федеральный закон от 08.08.2024 № 247-ФЗ установил возможность обращения в собственность регионов конфискованного орудия совершения или предмета административного правонарушения, перечень которых утверждает Правительство РФ.
Это происходит по месту нахождения такого имущества. Но кроме имущества, подлежащего конфискации:
за незаконное использование средств индивидуализации товаров (работ, услуг);
за административные правонарушения в области таможенного дела (нарушение таможенных правил).
Порядок распоряжения имуществом, обращаемым в собственность субъекта РФ, определяет высший исполнительный орган региона.
Закон вступит в силу с 5 февраля 2025 года.
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