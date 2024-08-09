Новый закон уточнил нормы КоАП о конфискации

8 августа Президент подписал закон с изменениями в ст. 32.4 КоАП.

Федеральный закон от 08.08.2024 № 247-ФЗ установил возможность обращения в собственность регионов конфискованного орудия совершения или предмета административного правонарушения, перечень которых утверждает Правительство РФ.

Это происходит по месту нахождения такого имущества. Но кроме имущества, подлежащего конфискации:

за незаконное использование средств индивидуализации товаров (работ, услуг);

за административные правонарушения в области таможенного дела (нарушение таможенных правил).

Порядок распоряжения имуществом, обращаемым в собственность субъекта РФ, определяет высший исполнительный орган региона.

Закон вступит в силу с 5 февраля 2025 года.