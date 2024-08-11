В июле инвесторы купили российские акции на 14,2 млрд рублей

В июле 2024 года частные инвесторы приобрели на Мосбирже акции российских компаний на 14,2 млрд рублей. В июне этот показатель составлял 4,2 млрд.

После изменения ключевой ставки ЦБ доля физлиц в общем объеме сделок на фондовом рынке снизилась на 4,6 процентных пункта и по итогам месяца составила 74,4%.

«Среднедневной объем торгов акциями по итогам месяца вырос на 1,7% и составил 108,9 млрд рублей (в июне – 107,1 млрд). При этом после 26 июля среднедневной показатель увеличился на 14,0% по сравнению с периодом до ужесточения денежно-кредитной политики», — сказано в информационно-аналитическом материале Центробанка.

Системно значимые банки купили акции на 20,2 млрд рублей, их доля в объеме торгов не превышала 5%.