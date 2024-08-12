ФСБУ, НДС при УСН и рассылка от СФР про пенсионные накопления. Экспертные разборы за неделю

ФСБУ 6/2020 «Основные средства»: кто применяет, как учитывать и оценивать ОС, амортизация
Что работодателю надо разъяснить сотрудникам про пенсионные накопления
ФСБУ 26/2020 «Капитальные вложения»: инструкция по применению
Патентная система налогообложения: инструкция для ИП и бухгалтеров на 2024–2025 года. Конспект вебинара с видео и тестированием
Жалобы на налоговиков в 2024 году: кому удалось отстоять свои права. Обзор от ФНС
Что будет с НДС при переходе с 2025 года с ОСНО на УСН: таблица
Полный каталог вышедших разборов смотрите здесь. Оформить подписку на разборы можно за 299 рублей.
Начать дискуссию