⚡️ Итоги дня: спрос на винные туры вырос на 25%, мошенник пытался продать квартиру Ларисы Долиной, ChatGPT говорит с пользователями их же голосами

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Комментарии2
скажите кто знает детали. Вот я куплю экскурсию за 1200. А на сколько мне разрешат выпить??
У меня чисто деловой вопрос. Отбить затраты получится?
а это смотря с чем сравнивать. если с условным спиртом в дешевой водке - однозначно в минусе. если будут подавать malibu/blu curasao/single-malt whishey - озолотишься.-))))