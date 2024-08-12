⚡️ Итоги дня: спрос на винные туры вырос на 25%, мошенник пытался продать квартиру Ларисы Долиной, ChatGPT говорит с пользователями их же голосами

Спрос на винные туры в РФ за год вырос на 25%. Популярность набирают не только простые экскурсии стоимостью в 1 200 рублей, но и дорогие этнотуры, включающие проживание.

Российский экспорт в Бразилию в июле третий месяц подряд превышал один миллиард долларов. При этом товарооборот двух стран за год подскочил в 1,6 раза.

Мошенники выставили на торги квартиру Ларисы Долиной. Недвижимость пытались продать за 112 млн рублей. Схему обмана провернул человек из окружения певицы.

Более половины россиян считают выгорание — главной помехой на работе. 20% не могут сосредоточиться на работе из-за шума, 18% — из-за семейных проблем и жары, 16% мешает отсутствие необходимой техники.

Некоторые российские пользователи iPhone сообщили о сбоях в мобильной связи после длительного пребывания в Турции. На последних моделях смартфона установлен программируемый идентификатор, который позволяет операторам блокировать незарегистрированные устройства. Регистрация телефона доступна только обладателям ВНЖ в Турции и стоит более 80 тыс. рублей.

ChatGPT начал говорить голосом пользователей. В новом режиме голосового общения модель начала разговаривать клонированным голосом самого пользователя.