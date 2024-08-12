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Обзоры новостей

⚡️ Итоги дня: спрос на винные туры вырос на 25%, мошенник пытался продать квартиру Ларисы Долиной, ChatGPT говорит с пользователями их же голосами

Подготовили обзор главных событий дня — 12 августа 2024 года. Все самое интересное, что писали и обсуждали в сети, в одной подборке.

  • Спрос на винные туры в РФ за год вырос на 25%. Популярность набирают не только простые экскурсии стоимостью в 1 200 рублей, но и дорогие этнотуры, включающие проживание.

  • Российский экспорт в Бразилию в июле третий месяц подряд превышал один миллиард долларов. При этом товарооборот двух стран за год подскочил в 1,6 раза.

  • Мошенники выставили на торги квартиру Ларисы Долиной. Недвижимость пытались продать за 112 млн рублей. Схему обмана провернул человек из окружения певицы.

  • Более половины россиян считают выгорание — главной помехой на работе. 20% не могут сосредоточиться на работе из-за шума, 18% — из-за семейных проблем и жары, 16% мешает отсутствие необходимой техники.

  • Некоторые российские пользователи iPhone сообщили о сбоях в мобильной связи после длительного пребывания в Турции. На последних моделях смартфона установлен программируемый идентификатор, который позволяет операторам блокировать незарегистрированные устройства. Регистрация телефона доступна только обладателям ВНЖ в Турции и стоит более 80 тыс. рублей.

  • ChatGPT начал говорить голосом пользователей. В новом режиме голосового общения модель начала разговаривать клонированным голосом самого пользователя.

  • Бывший калужский завод Volkswagen планирует выпустить 27 тыс. авто в 2024 году. Марки автомобилей, которые будут собирать на предприятии, не сообщили.

Какие события этого дня стали самыми интересными для вас? Делитесь в комментариях!

Комментарии

2
  • Arhimed0
    Главный бухгалтер

    Спрос на винные туры в РФ за год вырос на 25%. Популярность набирают не только простые экскурсии стоимостью в 1 200 рублей, но и дорогие этнотуры, включающие проживание.

    скажите кто знает детали. Вот я куплю экскурсию за 1200. А на сколько мне разрешат выпить??

    У меня чисто деловой вопрос. Отбить затраты получится?

  • 1337452@

    а это смотря с чем сравнивать. если с условным спиртом в дешевой водке - однозначно в минусе. если будут подавать malibu/blu curasao/single-malt whishey - озолотишься.-))))