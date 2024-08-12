Об аккредитации УЦ «Калуга Астрал»

20 июля 2024 года завершилась аккредитация УЦ «Калуга Астрал». Данная ситуация затронула только процессы выпуска КЭП ФЛ в продуктах компании и никак не повлияла на работу с сертификатами, выданными другими УЦ, включая УЦ ФНС, УЦ Казначейства и УЦ Банка России или на работу сервисов ГК «Астрал».

Если вы работаете с сервисами «1С-ЭДО», «1С-Отчетность», «Астрал Отчет», «Доки», «Астрал iКЭДО» и подписываете документы с помощью сертификата ЭП, выданного удостоверяющим центром ФНС (или любым другим аккредитованным удостоверяющим центром), то изменения, связанные с аккредитацией УЦ «Калуга Астрал», вас не коснулись.

«Мы по-прежнему являемся аккредитованным оператором электронной отчетности и услуг ЭДО. Все наши сервисы и службы работают стабильно и без перебоев», — сообщили в «Калуга Астрал».

В кратчайшие сроки компания доработала пользовательское ПО, чтобы сохранить удобный для пользователей сценарий: заявления на выпуск новых сертификатов формируются прямо из сервисов, сертификат выпускает УЦ АО «Аналитический центр».

Также организовали бесплатный выпуск новых сертификатов ЭП через УЦ АО «Аналитический центр» взамен сертификатов, выданных УЦ «Калуга Астрал».

«Приносим извинения всем, кого затронула эта ситуация. Мы всегда готовы помочь пользователям наших сервисов и продолжаем круглосуточно поддерживать их. Выражаем искреннюю благодарность нашим партнерам, которые фактически в круглосуточном режиме отвечают на все вопросы наших пользователей», — сказано в сообщении компании.

Если у вас есть вопросы, связанные с работой с контролирующими органами в связи с завершением аккредитации УЦ «Калуга Астрал» или любые другие, обратитесь на почту market@astral.ru. Компания будет рада помочь и найти индивидуальное решение для вашей ситуации.