Медицинскую помощь официально разрешили оказывать лицам без медобразования: закон подписан

Внесены уточняющие изменения в федеральный закон «Об основах охраны здоровья граждан в РФ».

Речь о круге лиц, имеющих право участвовать в оказании гражданам медицинской помощи.

К таким лицам отнесли работников медицинских организаций, не имеющих медицинского образования (например, специалистов по физической реабилитации, логопедов, психологов). При условии, что возможность их участия в оказании медицинской помощи предусмотрена одновременно:

трудовыми (должностными) обязанностями;

порядками оказания медпомощи и положениями об организации оказания медицинской помощи.

Соответствующие изменения внесены в понятие «медицинский работник» и статьи, устанавливающие порядок оказания первичной медико-санитарной помощи и специализированной, в том числе высокотехнологичной.

Эти новшества закрепил федеральный закон от 08.08.2024 № 290-ФЗ, который подписал Владимир Путин. Они начнут действовать с 1 сентября 2024 года.