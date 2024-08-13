Медицинскую помощь официально разрешили оказывать лицам без медобразования: закон подписан

Речь о круге лиц, имеющих право участвовать в оказании гражданам медицинской помощи.
К таким лицам отнесли работников медицинских организаций, не имеющих медицинского образования (например, специалистов по физической реабилитации, логопедов, психологов). При условии, что возможность их участия в оказании медицинской помощи предусмотрена одновременно:
трудовыми (должностными) обязанностями;
порядками оказания медпомощи и положениями об организации оказания медицинской помощи.
Соответствующие изменения внесены в понятие «медицинский работник» и статьи, устанавливающие порядок оказания первичной медико-санитарной помощи и специализированной, в том числе высокотехнологичной.
Эти новшества закрепил федеральный закон от 08.08.2024 № 290-ФЗ, который подписал Владимир Путин. Они начнут действовать с 1 сентября 2024 года.
Комментарии5
Ну вот у меня нет медицинского образования, но медицинскую помощь мне и раньше оказывали...
Навеяло:
Пришла бабушка к врачу, а врач - тоже бабушка.
Или наоборот: Пришёл врач к бабушке, а бабушка - тоже врач))
Бреет ли сам себя цирюльник, если цирюльник бреет всех, кто не бреет себя сам?
В недоумении, всегда считала, что наличие медицинского образования обязательно у: "специалистов по физической реабилитации, логопедов, психологов". Т.е., сейчас клеймят всех ( кто в интернете называет себя психологом) без медицинского образования зря?
гомеопаты, например