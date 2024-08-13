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Медицина

Медицинскую помощь официально разрешили оказывать лицам без медобразования: закон подписан

Внесены уточняющие изменения в федеральный закон «Об основах охраны здоровья граждан в РФ».

Речь о круге лиц, имеющих право участвовать в оказании гражданам медицинской помощи.

К таким лицам отнесли работников медицинских организаций, не имеющих медицинского образования (например, специалистов по физической реабилитации, логопедов, психологов). При условии, что возможность их участия в оказании медицинской помощи предусмотрена одновременно:

  • трудовыми (должностными) обязанностями;

  • порядками оказания медпомощи и положениями об организации оказания медицинской помощи.

Соответствующие изменения внесены в понятие «медицинский работник» и статьи, устанавливающие порядок оказания первичной медико-санитарной помощи и специализированной, в том числе высокотехнологичной.

Эти новшества закрепил федеральный закон от 08.08.2024 № 290-ФЗ, который подписал Владимир Путин. Они начнут действовать с 1 сентября 2024 года.

Комментарии

5
  • Евгений

    Ну вот у меня нет медицинского образования, но медицинскую помощь мне и раньше оказывали...

    • Крестик-нолик

      но медицинскую помощь мне и раньше оказывали...

      Навеяло:

      Пришла бабушка к врачу, а врач - тоже бабушка.

      Или наоборот: Пришёл врач к бабушке, а бабушка - тоже врач))

      • Arhimed0
        Главный бухгалтер

        Бреет ли сам себя цирюльник, если цирюльник бреет всех, кто не бреет себя сам?

  • Татьяна
    Главный бухгалтер

    В недоумении, всегда считала, что наличие медицинского образования обязательно у: "специалистов по физической реабилитации, логопедов, психологов". Т.е., сейчас клеймят всех ( кто в интернете называет себя психологом) без медицинского образования зря?

  • 1337452@

    гомеопаты, например