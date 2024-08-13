Установлены требования к нормативам образования отходов и лимитам на их размещение

Владимир Путин подписал закон от 08.08.2024 № 296-ФЗ, который урегулировал обращение с отходами производства и потребления.
Для юрлиц и ИП, ведущих хозяйственную или иную деятельность на объектах, оказывающих негативное воздействие на окружающую среду I и II категории, установлена обязанность разрабатывать нормативы образования отходов и лимиты на их размещение в составе выданного им комплексного экологического разрешения. Это делают при наличии соответствующих отраслевых информационно-технических справочников по наилучшим доступным технологиям.
А лиц с объектами II категории при отсутствии комплексного экологического разрешения обязали включать информацию об объеме или о массе образовавшихся и размещенных отходов в декларацию о воздействии на окружающую среду.
Установление порядка разработки нормативов образования отходов и лимитов на их размещение, а также утверждение методических указаний по их разработке отнесено к полномочиям РФ.
Также уточнено понятие «комплексное экологическое разрешение» и требования к нему.
Закон начнет действовать с 1 марта 2025 года, за исключением положений.
Начать дискуссию