В промышленности разрешили заключать соглашения о государственно-частном партнерстве

Внесены изменения в федеральный закон «О государственно-частном партнерстве, муниципально-частном партнерстве в РФ...».

Президент подписал закон от 08.08.2024 № 302-ФЗ, которым предусмотрена возможность заключения соглашений о государственно-частном партнерстве в отношении ряда имущественных комплексов, предназначенных для производства промышленной продукции и (или) иной деятельности в промышленности.

Они должны принадлежать на праве собственности российскому юридическому лицу.

Установлены критерии проектов государственно-частного партнерства, при соответствии которым допустимо заключение соглашений. В частности:

соответствие требованиям к проектам технологического суверенитета или проектам структурной адаптации экономики РФ;

объем финансирования реконструкции или строительства объекта соглашения — не менее 10 млрд рублей ;

объем финансирования проекта за счет собственных средств частного партнера — не менее 15% от общего объема финансирования проекта.

Также предусмотрены особенности заключения и реализации соглашений о государственно-частном партнерстве в отношении соответствующих имущественных комплексов.

Закон вступит в силу с 19 августа 2024 года.