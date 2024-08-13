В промышленности разрешили заключать соглашения о государственно-частном партнерстве

Президент подписал закон от 08.08.2024 № 302-ФЗ, которым предусмотрена возможность заключения соглашений о государственно-частном партнерстве в отношении ряда имущественных комплексов, предназначенных для производства промышленной продукции и (или) иной деятельности в промышленности.
Они должны принадлежать на праве собственности российскому юридическому лицу.
Установлены критерии проектов государственно-частного партнерства, при соответствии которым допустимо заключение соглашений. В частности:
соответствие требованиям к проектам технологического суверенитета или проектам структурной адаптации экономики РФ;
объем финансирования реконструкции или строительства объекта соглашения — не менее 10 млрд рублей;
объем финансирования проекта за счет собственных средств частного партнера — не менее 15% от общего объема финансирования проекта.
Также предусмотрены особенности заключения и реализации соглашений о государственно-частном партнерстве в отношении соответствующих имущественных комплексов.
Закон вступит в силу с 19 августа 2024 года.
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