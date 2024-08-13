ФАС предложила продавцам электроники добровольно ограничить цены

«М.Видео», «Ситилинку» и «ДНС» предложили соблюдать принципы ответственного ценообразования и предотвратить рост стоимости электроники и бытовой техники.

Федеральная антимонопольная служба предложила «ДНС», «М.Видео» и «Ситилинк» добровольно ограничить цены и наценки на ряд модели техники, которая пользуется спросом.

«По мнению ведомства, подобная практика также позволяет повысить доступность востребованных у населения товаров», — сказано на сайте ФАС.

Также ведомство напоминает о том, что компании должны соблюдать принципы ответственного ценообразования.

В 2023 году крупнейшие торговые сети уже брали на себя обязательства по ограничению цен. Это помогло предотвратить возможный рост стоимости бытовой техники и электроники.