ФАС предложила продавцам электроники добровольно ограничить цены

Федеральная антимонопольная служба предложила «ДНС», «М.Видео» и «Ситилинк» добровольно ограничить цены и наценки на ряд модели техники, которая пользуется спросом.
«По мнению ведомства, подобная практика также позволяет повысить доступность востребованных у населения товаров», — сказано на сайте ФАС.
Также ведомство напоминает о том, что компании должны соблюдать принципы ответственного ценообразования.
В 2023 году крупнейшие торговые сети уже брали на себя обязательства по ограничению цен. Это помогло предотвратить возможный рост стоимости бытовой техники и электроники.
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