Брокер «Т-Инвестиции» частично обменял заблокированные активы россиян

«Т-Инвестиции» частично исполнили заявки инвесторов на продажу заблокированных активов.
Организатор обмена иностранными активами «Инвестиционная палата» провела расчеты по заявкам от инвесторов. Эта информация отобразится в мобильном приложении «Т-Инвестиции».
«Все средства будут зачислены на брокерские счета в срок до 5 рабочих дней, согласно решению Совета директоров Банка России», — сказано в телеграм-канале брокера.
Заявки, которые еще не выкупили, будут действовать до 31 августа 2024 года.
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