Брокер «Т-Инвестиции» частично обменял заблокированные активы россиян

Заявки большинства клиентов «Т-Инвестиций» по обмену заблокированных ценных бумаг были исполнены. Средства зачислят на брокерские счета в течение пяти рабочих дней.

«Т-Инвестиции» частично исполнили заявки инвесторов на продажу заблокированных активов.

Организатор обмена иностранными активами «Инвестиционная палата» провела расчеты по заявкам от инвесторов. Эта информация отобразится в мобильном приложении «Т-Инвестиции».

«Все средства будут зачислены на брокерские счета в срок до 5 рабочих дней, согласно решению Совета директоров Банка России», — сказано в телеграм-канале брокера.

Заявки, которые еще не выкупили, будут действовать до 31 августа 2024 года.