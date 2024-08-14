Больницам официально разрешили продавать лекарства. И не только им

Внесены изменения в закон об обращении лекарственных средств и закон об основах охраны здоровья граждан РФ.

Это станет возможно с 1 сентября 2024 года благодаря федеральному закону от 08.08.2024 № 323-ФЗ.

Сейчас розничная торговля лекарственными препаратами в количествах, необходимых для выполнения назначений врачей и фельдшеров, разрешена не только аптечными организациями, но и ИП и медицинскими организациями, имеющими лицензию на фармацевтическую деятельность, их обособленными подразделениями в сельских населенных пунктах, в которых отсутствуют аптеки.

Установлен исчерпывающий перечень таких обособленных подразделений: амбулатории, фельдшерские и фельдшерско-акушерские пункты, центры (отделения) общей врачебной (семейной) практики.

В настоящее время в некоторых регионах в качестве обособленных подразделений медицинскую деятельность ведут и иные структурные подразделения медучреждений. В том числе участковые больницы.

Для улучшения организации и повышения доступности лекарственного обеспечения сельского населения указанный перечень убрали. Это даст возможность любым обособленным подразделениям медорганизаций, расположенным в сельской местности, в которых нет аптек, продавать в розницу лекарства.